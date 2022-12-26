Таку думку 24 каналу висловив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Утім, авіація є високомобільним видом збройних сил і її значно легше переміщувати.
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Вибухи на "Енгельсі" внесли корективи в атаки росіян
Речник командування Повітряних сил ЗСУ відзначив, що передислокувати авіацію набагато простіше, аніж, наприклад, перекинути колону танків на інший напрямок. До того ж її переміщення займає менше часу.
"В авіації все просто – вона підіймається в небо, летить годину – дві й вже на бойовому курсі", – розповів Ігнат.
Крім того, крилаті ракети, які запускають бомбардувальники, летять зі швидкістю близько 900 кілометрів за годину. Водночас відстань тієї ж Х-101 понад 5 500 кілометрів.
Це високомобільний вид (збройних сил – 24 канал), який може швидко та оперативно завдавати ударів, але певні корективи від того, що сталося – є,
– зауважив речник командування Повітряних сил ЗСУ.
Він додав, що Повітряним Силам ЗСУ в будь-якому разі необхідно бути в готовності до майбутніх потенційних ударів російських загарбників.
Ігнат про вплив "бавовни" на "Енгельсі" на майбутні атаки росіян: дивіться відео
Зауважимо, що "Енгельс" – це летовище стратегічної авіації російських повітряно-десантних сил і "бавовна" там трапляється вже не вперше. Попередні вибухи сталися на початку грудня. Що цікаво, сьогодні, 26 грудня, у Росії відзначають День ППО. Тому вибухи на аеродромі в Енгельсі стали чудовим збігом обставин та джерелом для мемів.
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Повторні вибухи на "Енгельсі": що відомо
- У ніч проти 26 грудня на російській військовій авіабазі в місті Енгельс пролунали вибухи. За інформацією російських пропагандистів, над аеродромом нібито збили безпілотник. Крім того, там спалахнула пожежа. Площа займання після вибуху становила близько 120 квадратних метрів.
- Внаслідок вибуху вже відомо про жертв і постраждалих. У міноборони Росії зазначили, що "уламки ракет" вбили трьох та поранили чотирьох військовослужбовців.
- Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак зауважив, що декілька російських пабліків поширили інформацію, що могли бути пошкоджені або знищені 5 російських літаків. Однак вже за кілька хвилин ці повідомлення видалили.
- До того ж у російських телеграм-каналах також поширюють інформацію, що внаслідок вибуху на "Енгельсі" міг бути вражений пункт управління базою. Офіційно ця інформація поки не підтверджена.