Таку думку 24 каналу висловив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Утім, авіація є високомобільним видом збройних сил і її значно легше переміщувати.

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Вибухи на "Енгельсі" внесли корективи в атаки росіян

Речник командування Повітряних сил ЗСУ відзначив, що передислокувати авіацію набагато простіше, аніж, наприклад, перекинути колону танків на інший напрямок. До того ж її переміщення займає менше часу.

"В авіації все просто – вона підіймається в небо, летить годину – дві й вже на бойовому курсі", – розповів Ігнат.

Крім того, крилаті ракети, які запускають бомбардувальники, летять зі швидкістю близько 900 кілометрів за годину. Водночас відстань тієї ж Х-101 понад 5 500 кілометрів.

Це високомобільний вид (збройних сил – 24 канал), який може швидко та оперативно завдавати ударів, але певні корективи від того, що сталося – є,

– зауважив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він додав, що Повітряним Силам ЗСУ в будь-якому разі необхідно бути в готовності до майбутніх потенційних ударів російських загарбників.

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Зауважимо, що "Енгельс" – це летовище стратегічної авіації російських повітряно-десантних сил і "бавовна" там трапляється вже не вперше. Попередні вибухи сталися на початку грудня. Що цікаво, сьогодні, 26 грудня, у Росії відзначають День ППО. Тому вибухи на аеродромі в Енгельсі стали чудовим збігом обставин та джерелом для мемів.

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