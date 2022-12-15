Свежий "хлопок" подвезли в оккупированную Кадиевку: ярко сдетонировал склад с боеприпасами

15 декабря 2022, 13:45
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Стратком ВСУ

Украинские военные лишают врага покоя. Так, во временно оккупированной Кадиевке этой ночью снова раздались взрывы. И было их много, ведь детонировал боекомплект россиян.

Об этом рассказали в СтратКоме ВСУ. Также в сеть выложили видео, где можно увидеть яркий фейерверк, который оккупантам устроили защитники Украины.

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В Кадиевке детонировал боекомплект

Известно, что прилет произошел в ночь на 15 декабря. Наши военные нанесли ювелирный удар по оккупантам в Кадиевке. Попали они в склад с боекомплектом. Так что бахало еще долго, ведь снаряды захватчиков детонировали один за другим.

Ночью в оккупированную Кадиевку завезли "хлопок": смотрите видео

Во время телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что на оккупированной части области чуть ли не каждый день случается "хлопок". Его фиксируют в течении последней недели. Он отметил, что бахает то в казармах врага, то на складах с боекомплектами.

Какая ситуация в Луганской области сейчас

  • По словам Гайдая, в Луганской области все еще непростая ситуация. Оккупанты продолжают постоянные обстрелы из артиллерии, авиации и РСЗО Белогоровки. Кроме того, они пытаются протиснуть там оборону ВСУ.
  • Правда, делает враг это уже несколько недель подряд. И ничего добиться ему не удается, ведь наши защитники мужественно защищают родную землю.
  • Если говорить о Сватове и Кременной, то там уже наблюдается продвижение наших военных. И хотя двигаться вперед тяжело, учитывая усиленную оборону со стороны врага, наши защитники продолжают это делать.
  • Напомним, что ранее глава ОВА рассказал журналистам, что из-под оккупации удалось освободить 13 населенных пунктов в Луганской области. Он отметил, что там ситуация достаточно непростая, ведь их враг обстреливал чуть ли не каждый день.
  • К примеру, в Макеевке и Белогоровке нет зданий, которые не получили повреждений в результате атак оккупантов. Поэтому, например, об отопительном сезоне у них говорить просто невозможно.
  • Лучшая ситуация у жителей, которые живут в частном секторе. У них, отметил Гайдай, есть возможность согреваться с помощью печей. Остро стоит вопрос с дровами, но его на уровне местных властей пытаются уладить.

Автор: Назарій Лазур