Свежий "хлопок" подвезли в оккупированную Кадиевку: ярко сдетонировал склад с боеприпасами

Украинские военные лишают врага покоя. Так, во временно оккупированной Кадиевке этой ночью снова раздались взрывы. И было их много, ведь детонировал боекомплект россиян.

Об этом рассказали в СтратКоме ВСУ. Также в сеть выложили видео, где можно увидеть яркий фейерверк, который оккупантам устроили защитники Украины.

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В Кадиевке детонировал боекомплект

Известно, что прилет произошел в ночь на 15 декабря. Наши военные нанесли ювелирный удар по оккупантам в Кадиевке. Попали они в склад с боекомплектом. Так что бахало еще долго, ведь снаряды захватчиков детонировали один за другим.

Ночью в оккупированную Кадиевку завезли "хлопок": смотрите видео

Во время телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что на оккупированной части области чуть ли не каждый день случается "хлопок". Его фиксируют в течении последней недели. Он отметил, что бахает то в казармах врага, то на складах с боекомплектами.

Какая ситуация в Луганской области сейчас