Свежий "хлопок" подвезли в оккупированную Кадиевку: ярко сдетонировал склад с боеприпасами
Источник:Стратком ВСУ
Украинские военные лишают врага покоя. Так, во временно оккупированной Кадиевке этой ночью снова раздались взрывы. И было их много, ведь детонировал боекомплект россиян.
Об этом рассказали в СтратКоме ВСУ. Также в сеть выложили видео, где можно увидеть яркий фейерверк, который оккупантам устроили защитники Украины.
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В Кадиевке детонировал боекомплект
Известно, что прилет произошел в ночь на 15 декабря. Наши военные нанесли ювелирный удар по оккупантам в Кадиевке. Попали они в склад с боекомплектом. Так что бахало еще долго, ведь снаряды захватчиков детонировали один за другим.
Ночью в оккупированную Кадиевку завезли "хлопок": смотрите видео
Во время телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что на оккупированной части области чуть ли не каждый день случается "хлопок". Его фиксируют в течении последней недели. Он отметил, что бахает то в казармах врага, то на складах с боекомплектами.
Какая ситуация в Луганской области сейчас
- По словам Гайдая, в Луганской области все еще непростая ситуация. Оккупанты продолжают постоянные обстрелы из артиллерии, авиации и РСЗО Белогоровки. Кроме того, они пытаются протиснуть там оборону ВСУ.
- Правда, делает враг это уже несколько недель подряд. И ничего добиться ему не удается, ведь наши защитники мужественно защищают родную землю.
- Если говорить о Сватове и Кременной, то там уже наблюдается продвижение наших военных. И хотя двигаться вперед тяжело, учитывая усиленную оборону со стороны врага, наши защитники продолжают это делать.
- Напомним, что ранее глава ОВА рассказал журналистам, что из-под оккупации удалось освободить 13 населенных пунктов в Луганской области. Он отметил, что там ситуация достаточно непростая, ведь их враг обстреливал чуть ли не каждый день.
- К примеру, в Макеевке и Белогоровке нет зданий, которые не получили повреждений в результате атак оккупантов. Поэтому, например, об отопительном сезоне у них говорить просто невозможно.
- Лучшая ситуация у жителей, которые живут в частном секторе. У них, отметил Гайдай, есть возможность согреваться с помощью печей. Остро стоит вопрос с дровами, но его на уровне местных властей пытаются уладить.