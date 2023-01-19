Новое попадание: ВСУ точными ударами уничтожили технику оккупантов возле Каховки

После освобождения правобережной части Херсонщины от российских оккупантов, преступники расположились на левобережной части и продолжают терроризировать местных жителей с помощью артиллерии. ВСУ уничтожили некоторые их позиции.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, россияне обустроили артиллерийские позиции у Каховки и Олешек.

Читайте также Даже в тылу не чувствуют себя спокойно, – Херсонский облсовет об ударе по оккупантам

Что делают оккупанты в Каховке

Сергей Хлань рассказал, что в оккупированной Каховке и возле Олешек произошло "качественное попадание" по оккупантам. Там они размещали свои артиллерийские системы и технику, из которой обстреливали Херсон.

В Каховке оккупанты используют промышленную базу. Они сейчас уже свою технику подтягивают и не размещают в открытых местах, а используют промышленную базу Каховки,

– сказал Хлань.

Депутат отметил, что раньше тоже самое россияне делали в Новой Каховке, но теперь промышленные базы там разрушены, поэтому они переместились в Каховку.

В Каховке они пытаются прятать свою артиллерию и технику по складам, но наши ССО достаточно результативно находят их расположение и результативно уничтожают.

– отметил Сергей Хлань.

Вблизи Олешек, в лесной местности, россияне разместили свою артиллерийскую часть. По словам военного, она была уничтожена, но они пытаются снова ее восстановить, несмотря на большие потери. Также Хлань рассказал, что погибших россиян даже не собираются идентифицировать.

Военный ВСУ рассказал об уничтоженной технике россиян возле Каховки и Олешек: смотрите видео

Депутат Херсонского областного совета рассказал также об абсурдной тактике россиян. Дело в том, что ВСУ точными ударами поразили технику оккупантов на промышленной базе в Каховке, а россияне одновременно обстреляли город, чтобы обвинить в этом ВСУ.

"Пытаются это списывать на ВСУ, мол, видите ли, взрывы были, ВСУ били и по промышленной части города, и по жилым кварталам, но абсолютно видно, что все это происходило из промышленной части, там где и фактически накрыли врага", - подытожил Хлань.

Какая ситуация на правом берегу Херсона