Такое мнение 24 Каналу озвучил правозащитник, соучредитель общественной организации "Крым SOS" Алим Алиев. В то же время оккупационные власти заявили, что якобы сработала российская ПВО и "все по плану".

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"В пабликах писали, что слышали взрывы. Затем гауляйтер Крыма Аксенов заявил, что это якобы работала российская ПВО и что была крылатая ракета. Очевидно, такие взрывы становятся уже перманентными. Люди в Крыму привыкают к таким новостям. Таких новостей будет чем дальше, тем больше", – сказал правозащитник.

Пробки на Крымском мосту

Алим Алиев отметил, что сейчас на Крымском мосту огромные пробки, стоит около 1 200 машин. Оккупанты боятся, проводят проверки машин. Водители стоят на мосту по 5 часов.

Они максимально проводят эти проверки. Каждую машину они достаточно долго проверяют, потому что боятся, что снова будет взрыв на самом мосту, когда будет двигаться машина. Они делают вид, что "все идет по плану",

– рассказал он.

Оккупационные власти объясняют это тем, что якобы сейчас курортный сезон, большой поток машин. Однако россияне проверяли машины таким образом, когда произошел взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года. Сейчас они снова активизировали подобные проверки.

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