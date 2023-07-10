Таку думку 24 Каналу озвучив правозахисник, співзасновник громадської організації "Крим SOS" Алім Алієв. Водночас окупаційна влада заявила, що нібито спрацювала російська ППО і "все по плану".

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"У пабліках писали, що чули вибухи. Потім гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що це нібито працювала російська ППО і що була крилата ракета. Очевидно, такі вибухи стають вже перманентними. Люди в Криму звикають до таких новин. Таких новин буде чим далі, тим більше", – сказав правозахисник.

Затори на Кримському мосту

Алім Алієв зазначив, що зараз на Кримському мосту величезні затори, стоїть приблизно 1 200 машин. Окупанти бояться, проводять перевірки машин. Водії стоять на мосту по 5 годин.

Вони максимально роблять ці перевірки. Кожну машину вони досить довго перевіряють, бо бояться, що знову буде вибух на самому мості, коли буде рухатись машина. Вони удають, що "все йде по плану",

– розповів він.

Окупаційна влада пояснює це тим, що нібито зараз курортний сезон, великий потік машин. Однак росіяни перевіряли машини у такий спосіб, коли був вибух на Кримському мосту у жовтні 2022 року. Зараз вони знову активізували такі перевірки.

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