Детальнее об этом рассказали в Центре спасения диких животных. В нем отмечают, что утро "было совсем не хорошим".

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Тигрюля сильно пострадала

Сообщают, что после утренних взрывов сильно пострадала Тигрюля. Говорят, что она от шока ударилась о решетку, упала и до сих пор не может подняться.

В Центре отметили, что Тигрюля получила противовоспалительную и обезболивающую терапию. За ее состоянием следят. Предполагают, что большая кошка травмировала задние конечности или позвоночник. Сейчас ожидают решения врачей относительно того, что делать дальше.

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Известно, что остальные животные Центра спасения не пострадали. В то же время у них тяжелый стресс.

Персонал Центра, совместно с врачами, прилагал усилия, чтобы обеспечить покой и безопасность всем животным в условиях стресса,

– отмечают в Центре.

Обратите внимание! За этой ссылкой вы можете помочь Центру спасения животных. В Центре напоминают, что ваши донаты спасают жизнь животным.

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