Детальніше про це розповіли у Центрі порятунку диких тварин. У ньому зазначають, що ранок "був зовсім не добрим".

Читайте також Підступний ранковий удар балістикою й робота Patriot: усе про ракетну атаку на Київ 11 листопада

Тигрюля сильно постраждала

Повідомляють, що після ранкових вибухів сильно постраждала Тигрюля. Кажуть, що вона від шоку вдарилася об решітку, впала та досі не може піднятися.

У Центрі зазначили, що Тигрюля отримала протизапальну та знеболювальну терапію. За її станом слідкують. Припускають, що велика кішка травмувала задні кінцівки або хребет. Наразі очікують на рішення лікарів щодо того, що робити далі.

Тигрюля постраждала внаслідок ракетної атаки по Києву: дивіться відео

Відомо, що решта тварин Центру порятунку не постраждали. Водночас у них – важкий стрес.

Персонал Центру, спільно з лікарями, докладав зусиль, щоб забезпечити спокій та безпеку всім тваринам в умовах стресу,

– наголошують у Центрі.

Зверніть увагу! За цим посиланням ви можете допомогти Центру порятунку тварин. У Центрі нагадують, що ваші донати рятують життя тваринам.

Що відомо про атаку Києва