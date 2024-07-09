Они учли все особенности систем противовоздушной обороны. А найдя маленькую "щель", ударили по детям. Эксперт по авиации Константин Криволап подробно объяснил 24 каналу нетипичность атаки.

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Что пыталась продемонстрировать Россия

Сначала российские террористы "Кинжалами" ударили по Киеву, а потом с интервалом 7 – 8 минут выпустили Х-101 с кассетной боеголовкой, чтобы не просто нанести наибольшее поражение гражданскому населению, а прежде всего детишкам.

"Охматдет" и "Исида" – медицинские учреждения, а не военные. Даже трудно представить, что россияне скажут, мол, "а в "Охматдете" лежали украинские военные". Это полный бред. Они заявили, что будто украинская ПВО сбила ракету, упали обломки и другие глупости.

Однако на записях четко видно, как несколько российских Х-101 наносят удар по "Охматдету". Ракеты противовоздушной обороны, в частности Patriot, имеют совершенно другой вид.

Россия показывает, что "бойтесь, мы бешеные убийцы, мы будем вас уничтожать и убивать, капитулируйте". Но, я думаю, этого не будет,

– сказал Константин Криволап.

Что необычного в полете ракет

По словам эксперта по авиации, оккупанты и раньше маневрировали – залетали далеко, а потом возвращаться. Но в этот раз меняли высоты, чтобы максимально запутать наши системы противовоздушной обороны.

Нам не хватает средств ПВО и радиолокационных систем, а особенно Saab 340 (шведский самолет – 24 Канал) в воздушном пространстве, тогда бы имели всю информацию. А так, видимо, что-то могли не увидеть ввиду того, что и "Калибры", и Х-101 могут идти на достаточно низких высотах. Хотя над Киевом они пролетали уже на такой немаленькой высоте,

– отметил Криволап.

Какова цель применения Х-22

Авиационный эксперт отметил, что вражеская атака длилась более 12 часов, она почти самая длинная из всех, которые были. Российские удары не были направлены на военные объекты.

Враг использовал ракету Х-22 с самолета Ту-22м3, которую еще называют "убийцей авианосцев". Ее спроектировали в 1960-е годы для того, чтобы уничтожать большие скопления кораблей и наносить удары ядерной боеголовкой. Тогда нет разницы, какая у нее точность – 300 метров от цели или 500 – она все равно будет поражена ядерным ударом.

Когда применяются такие ракеты, это не военная цель, а исключительно террористическая,

– подчеркнул Криволап.