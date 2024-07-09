Вони врахували всі особливості систем протиповітряної оборони. А віднайшовши маленьку "шпарину", вдарили по дітях. Експерт з авіації Костянтин Криволап детально пояснив 24 Каналу нетиповість атаки.

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Що намагалася продемонструвати Росія

Спочатку російські терористи "Кинджалами" ударили по Києву, а потім з інтервалом 7 – 8 хвилин випустили Х-101 з касетною боєголовкою, щоб не просто завдати якнайбільшого ураження цивільному населенню, а насамперед діточкам.

"Охматдит" та "Ісіда" – медичні заклади, а не військові. Навіть важко уявити, що росіяни скажуть, мовляв, "а в "Охматдиті" лежали українські військові". Це повна маячня. Вони заявили, що буцім українська ППО збила ракету, впали уламки та інші нісенітниці.

Однак на записах чітко видно, як кілька російських Х-101 завдають удару по "Охматдиту". Ракети протиповітряної оборони, зокрема Patriot, мають геть зовсім інший вигляд.

Росія показує, що "бійтеся, ми шалені вбивці, ми будемо вас нищити та вбивати, капітулюйте". Але, я думаю, цього не буде,

– сказав Костянтин Криволап.

Що незвичайного у польоті ракет

За словами експерта з авіації, окупанти і раніше маневрували – залітали далеко, а потім повертатися. Але цього разу змінювали висоти, щоб максимально заплутати наші системи протиповітряної оборони.

Нам не вистачає засобів ППО та радіолокаційних систем, а особливо Saab 340 (шведський літак – 24 Канал) у повітряному просторі, тоді б мали всю інформацію. А так, мабуть, щось могли не побачити з огляду на те, що і "Калібри", і Х-101 можуть йти на досить низьких висотах. Хоча над Києвом вони пролітали уже на такій немаленькій висоті,

– зазначив Криволап.

Яка мета застосування Х-22

Авіаційний експерт зазначив, що ворожа атака тривала понад 12 годин, вона майже найдовша з усіх, які були. Російські удари не були спрямовані на військові об'єкти.

Ворог використав ракету Х-22 з літака Ту-22м3, яку ще називають "убивцею авіаносців". Її спроєктували у 1960-ті роки для того, аби знищувати великі скупчення кораблів та завдавати ударів ядерною боєголовкою. Тоді немає різниці, яка в неї точність – 300 метрів від цілі чи 500 – вона однаково буде уражена ядерним ударом.

Коли застосовуються такі ракети, це не військова ціль, а винятково терористична,

– наголосив Криволап.