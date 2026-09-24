Поврежден роддом: в ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки на Киев

Россия вновь терроризировала Киев ночью с помощью дронов и ракет. Удары были зафиксированы в нескольких районах столицы.

Об этом 24 Каналу сообщил пресс-секретарь ГСЧС города Киева Павел Петров. По его словам, россияне продолжают терроризировать столицу. Он призвал жителей города, по возможности, перебывать в укрытии.

Что известно о последствиях атаки на Киев?

Как подчеркнул Петров, на данный момент известно о 2 погибших. Это – 57-летняя женщина в Подольском районе и 65-летний мужчина в Соломенском. Также ранения получили как минимум 8 человек.

В Соломенском районе Киева частично разрушены два складских здания. Огонь распространился там на подвальные помещения, что усложнило ликвидацию пожара.

Мы работали и в Подольском районе. Там произошло попадание рядом с роддомом. К сожалению, один человек погиб. Насколько я понимаю, она просто проходила мимо. Пожар там уже ликвидировали. В Подольском районе также горело одноэтажное нежилое здание,

– отметил Петров.

Пресс-секретарь ГСЧС рассказал о последствиях атаки на Киев: смотрите видео 24 Канала

В Днепровском районе враг повредил трехэтажное административное здание. По другому адресу спасатели спасли человека, который был заблокирован в поврежденном здании. Кроме того, в результате падения дрона в Дарницком районе сгорели как минимум 3 автомобиля.

Думаю, уже все видели фотографии с частью ракеты. Наши пиротехники установили, что это был безопасный остаток вражеской ракеты. Его вывезли для дальнейшего уничтожения,

– сказал Петров.