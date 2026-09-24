Про це 24 Каналу розповів речник ДСНС міста Києва Павло Петров. За його словами, росіяни продовжують тероризувати столицю. Він закликав жителів міста, якщо є змога, перебувати в укритті.
Що відомо про наслідки атаки по Києву?
Як наголосив Петров, наразі відомо про 2 загиблих. Це – 57-річна жінка у Подільському районі та 65-річний чоловік у Солом’янському. Також зазнали поранень щонайменше 8 людей.
В Солом'янському районі Києва частково зруйновані дві складські будівлі. Вогонь поширився там на підвальні приміщення, що ускладнило ліквідацію пожежі.
Працювали ми і в Подільському районі. Там було влучання поруч з пологовим будинком. На жаль, одна людина загинула. Наскільки я розумію, вона просто йшла повз. Пожежу там вже ліквідували. У Подільському районі також горіли одноповерхова нежитлова споруда,
– зазначив Петров.
Речник ДСНС розповів про наслідки атаки по Києву: дивіться відео 24 Каналу
В Дніпровському районів ворог пошкодив триповерхову адмінбудівлю. За іншою адресою рятувальники врятували людину, яка була заблокована в пошкодженій будівлі. Окрім цього, внаслідок падіння дрона щонайменше 3 автівки в Дарницькому районі згоріло.
Думаю, вже всі бачили світлини з частиною ракети. Наші піротехніки виявили, що це був безпечний залишок ворожої ракети. Його вивезли на подальше знищення,
– сказав Петров.