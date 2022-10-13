Во время массированной российской атаки на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве находился мужчина. Он чудом выжил и утверждает, что даже успел заметить, как падает российская ракета.

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"Больше удивился, чем испугался"

Михаил Пята находился на мосту на Владимирской горке именно в тот момент, когда туда прилетел российский снаряд. Мужчина уверяет, что все было настолько быстро, что даже испугаться не успел. Сразу после взрыва он спустился под мост и сделал первые фото остатков ракеты.

Как раз к скамейкам подошел, слышу такой свист! Возвращаюсь – оттуда летит ракета. Я больше удивился, чем испугался. Сам взрыв почувствовал, у меня даже ухо заложило,

– отметил Михаил Пята.

Также мужчина рассказал, что на момент взрыва неподалеку от него был еще один человек. Прохожая поздравила киевлянина с еще одним "рождением". Михаил Пята на мосту был не случайно. Мол, часто утром гуляет по Киеву, а стеклянный мост входит в привычный маршрут.

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Россия атаковала пешеходный мост в Киеве: что известно

Приблизительно в 8:20 10 октября во время массированного обстрела Киева одна из вражеских ракет попала в пешеходный мост. Момент удара зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Мост Кличко" выстоял. Со временем украинцы в соцсетях отметили, что он крепче, чем Крымский мост. Интересно, что при строительстве конструкции пешеходного "стеклянного" моста в Киеве использовали 700 тонн стальных листов, изготовленных на "Азовстали".

Городской голова показал последствия русского удара. В частности, обломки ракеты, разбитые стекла и воронка. Виталий Кличко подчеркнул, что "мост залижет раны".

Впоследствии специалисты демонтировали поврежденные взрывом элементы стекла. Чтобы сделать новое, понадобится до трех недель.

Стоит увидеть – Момент взрыва на пешеходном мосту в Киеве: смотрите видео