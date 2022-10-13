Так, під час масованої російської атаки на пішохідно-велосипедному мосту у Києві перебув чоловік. Він дивом вижив та переконує, що навіть встиг помітити, як падає російська ракета.

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"Більше здивувався, аніж злякався"

Михайло П'ята перебував на мосту на Володимирській гірці саме в той момент, коли туди прилетів російський снаряд. Чоловік переконує, що все було настільки швидко, що навіть злякатися не встиг. Одразу після вибуху він спустився під міст та зробив перші фото залишків ракети.

Саме до лавок підійшов, чую такий свист! Повертаюся – звідти летить ракета. Я більше здивувався, ніж злякався. Сам вибух відчув, у мене навіть вухо заклало,

– зазначив Михайло П'ята.

Також чоловік розповів, що на момент вибуху неподалік нього була ще одна людина. Перехожа привітала киянина зі ще одним "народженням". Михайло П'ята на мосту був не випадково. Мовляв, часто вранці гуляє Києвом, а скляний міст входить до звичного маршруту.

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Росія атакувала пішохідний міст у Києві: що відомо

Приблизно о 8:20 10 жовтня під час масованого обстрілу Києва одна з ворожих ракет поцілила у пішохідний міст. Момент удару зафіксували камери відеоспостереження.

"Міст Кличка" вистояв. Тож згодом українці в соцмережах зазначили, що він міцніший, аніж Кримський міст. Цікаво, що при будівництві конструкції пішохідного "скляного" мосту в Києві використовували 700 тонн сталевих листів, виготовлених на "Азовсталі".

Міський голова показав наслідки російського удару. Зокрема, уламки ракети, розбите скло та вирву. Віталій Кличко наголосив, що "міст загоїть рани".

Згодом фахівці демонтували пошкоджені вибухом елементи скла. Аби зробити нове, знадобиться до трьох тижнів.

Варто побачити – Момент вибуху на пішохідному мосту у Києві: дивіться відео