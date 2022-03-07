Взрывы в Киеве – работа ПВО, информации о разрушении пока нет

В разных районах Киева слышны взрывы от обстрелов российскими ракетами. Но пока удалось избежать жертв.

В 19:50 в Киеве объявили режим воздушной тревоги. После этого и были слышны взрывы.

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Однако это была работа противовоздушной обороны столицы, сбивавшая вражеские ракеты.

По данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, пока информации о жертвах или разрушениях в столице в результате этого обстрела не поступали.

По всей вероятности, во время этих обстрелов украинские ПВО сбили два российских самолета. Первый в 20:30 над Киевом, а второй – в 21:10 в окрестностях города.

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