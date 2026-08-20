Поврежденные дома, больница, люди заблокированы в укрытии: последствия массированного обстрела Киева

По Киеву был нанесен массированный удар с воздуха ночью 20 августа. Российская армия применила баллистические ракеты с разных направлений, а также другие виды вооружения.

После серии взрывов уже появилась информация о первых последствиях обстрела столицы. Об этом сообщают КГВА и мэр Виталий Кличко, пишет 24 Канал.

Какая есть информация о последствиях массированного обстрела Киева 20 августа?

01:20, 20 августа КГВА: по состоянию на 01:15 известно о 6 раненых. К сожалению, погибли две женщины. 01:10, 20 августа В Соломенском районе произошло обрушение верхних этажей и возгорание в 9-этажном жилом доме. По другому адресу в жилом доме заблокированы люди. 01:05, 20 августа КГВА сообщает, что на данный момент известно о 3 раненых и, к сожалению, об одном погибшем. 00:55, 20 августа Кличко: на данный момент в столице четверо пострадавших. 00:50, 20 августа КГВА: в Соломенском районе зафиксированы повреждения жилого дома и возгорание вблизи расположенных рядом гаражей. 00:40, 20 августа Кличко: в Соломенском районе, по предварительным данным, люди заблокированы в укрытии. Экстренные службы направляются на место. В Святошинском горят складские помещения, на территории нежилой застройки наблюдаются разрушения. 00:30, 20 августа В Соломенском районе повреждено здание детской больницы. Выбиты окна, на территории горят автомобили. 00:15, 20 августа КГВА: в Соломенском районе поврежден 5-этажный жилой дом. Кличко уточняет, что обломки упали возле дома – по предварительным данным, выбило окна, возник пожар. Информацию о пострадавших уточняют. 00:10, 20 августа В Святошинском районе ракета попала на территорию нежилой застройки. В Дарницком районе также горят нежилые помещения. На столицу по-прежнему летят ракеты, пишет мэр Виталий Кличко. 00:00, 20 августа За несколько минут до начала суток 20 августа Россия начала массированный баллистический обстрел Киева с нескольких направлений. Раздалась серия взрывов.

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