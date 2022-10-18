Специалисты пытаются возобновить водо- и электроснабжение. Впрочем, ситуация напряженная, на брифинге рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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Киевлян предупреждают о веерных отключениях и перебоях с водоснабжением

В настоящее время в части домов на Левом берегу свет уже удалось восстановить. Однако работы по электроснабжению продолжаются. Поворозник подчеркнул, что горожанам следует экономить свет и воду.

Что касается веерных отключений, они пока возможны. "Укрэнерго" говорит, что такой вариант не исключается. Вместе с тем, мы должны максимально снизить потребление электроэнергии,

– заверил заместитель председателя КГГА.

В Киевводоканале сообщили, что из-за повреждения объектов энергообеспечения возможно снижение давления в водопроводной сети. Также прогнозируют повышение мутности воды.

Проблемы с водоснабжением могут возникнуть в Печерском районе. В таком случае автотранспорт будет совершать подвоз воды, заверили в Киевводоканале. Повреждения планируют устранить в течение суток .

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Россия продолжает терроризировать жителей Киева

Утром 18 октября бойцы Путина выпустили 3 ракеты по объектам энергообеспечения столицы. Часть города осталась без света и воды. Специалисты работают над восстановлением резервного питания.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко отметил, что кафиры повредили два объекта критической инфраструктуры.

Также перебои со светом в Деснянском районе. Кроме того, без электроснабжения осталось более 2 000 жителей Броварского и Вышгородского районов Киевщины.

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