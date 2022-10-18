Наразі фахівці намагаються відновити водо- та електропостачання. Втім, ситуація напружена, під час брифінгу розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
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Киян попереджають про віялові відключення та перебої з водопостачанням
Наразі у частині будинків на Лівому березі світло вже вдалося відновити. Однак, роботи з електропостачання продовжуються. Поворозник підкреслив, що містянам варто заощаджувати світло та воду.
Щодо віялових відключень, вони наразі можливі. "Укренерго" каже, що такий варіант не виключається. Разом з тим, ми маємо максимально знизити споживання електроенергії,
– запевнив заступник голови КМДА.
У "Київводоканалі" повідомили, що через пошкодження об'єктів енергозабезпечення можливе зниження тиску у водопровідній мережі. Також прогнозують підвищення каламутності води.
Проблеми з водопостачанням можуть бути у Печерському районі. У такому разі автотранспорт буде здійснювати підвіз води, запевнили у "Київводоканалі". Пошкодження планують усунути упродовж доби.
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Росія продовжує тероризувати жителів Києва
- Вранці 18 жовтня бійці Путіна випустили 3 ракети по об'єктах енергозабезпечення столиці. Частина міста залишилася без світла та води. Фахівці працюють над відновленням резервного живлення.
- Заступник голови ОП Кирило Тимошенко зазначив, що окупанти пошкодили два об'єкти критичної інфраструктури.
- Також перебої зі світлом у Деснянському районі. Окрім того, без електропостачання залишилися понад 2 000 жителів Броварського та Вишгородського районів Київщини.
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