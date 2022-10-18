Наразі фахівці намагаються відновити водо- та електропостачання. Втім, ситуація напружена, під час брифінгу розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

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Киян попереджають про віялові відключення та перебої з водопостачанням

Наразі у частині будинків на Лівому березі світло вже вдалося відновити. Однак, роботи з електропостачання продовжуються. Поворозник підкреслив, що містянам варто заощаджувати світло та воду.

Щодо віялових відключень, вони наразі можливі. "Укренерго" каже, що такий варіант не виключається. Разом з тим, ми маємо максимально знизити споживання електроенергії,

– запевнив заступник голови КМДА.

У "Київводоканалі" повідомили, що через пошкодження об'єктів енергозабезпечення можливе зниження тиску у водопровідній мережі. Також прогнозують підвищення каламутності води.

Проблеми з водопостачанням можуть бути у Печерському районі. У такому разі автотранспорт буде здійснювати підвіз води, запевнили у "Київводоканалі". Пошкодження планують усунути упродовж доби.

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Росія продовжує тероризувати жителів Києва

Вранці 18 жовтня бійці Путіна випустили 3 ракети по об'єктах енергозабезпечення столиці. Частина міста залишилася без світла та води. Фахівці працюють над відновленням резервного живлення.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко зазначив, що окупанти пошкодили два об'єкти критичної інфраструктури.

Також перебої зі світлом у Деснянському районі. Окрім того, без електропостачання залишилися понад 2 000 жителів Броварського та Вишгородського районів Київщини.

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