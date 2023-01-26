Правоохранители уже фиксируют последствия российских обстрелов. Об этом сообщил начальник Главного управления полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Обломки вражеских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов области,

– отметил Небитов.

Также он добавил, что в настоящее время полицейские проводят осмотр места происшествия.

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Полицейские фиксируют последствия ракетных обстрелов в Киевской области / Фото с телеграмма Андрея Небитова

Кратко о последствиях массированной ракетной атаки России