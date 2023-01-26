Правоохранители уже фиксируют последствия российских обстрелов. Об этом сообщил начальник Главного управления полиции Киевской области Андрей Небитов.
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Обломки вражеских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов области,
– отметил Небитов.
Также он добавил, что в настоящее время полицейские проводят осмотр места происшествия.
Обратите внимание Россия массированно атакует Украину ракетами 26 января: все, что известно
Полицейские фиксируют последствия ракетных обстрелов в Киевской области / Фото с телеграмма Андрея Небитова
Кратко о последствиях массированной ракетной атаки России
- В ночь на 26 января оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Наши воины сбили все 24 "Шахида". Однако уже утром оккупанты начали массированную ракетную атаку.
- Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что захватчики ударили по Голосеевскому району столицы. В результате попадания в нежилую застройку есть один погибший и двое раненых. Пострадавших госпитализировали.
- В КМВА отметили, что по предварительной информации, в результате падения части ракеты погиб 55-летний мужчина.
- Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что попали в 2 объекты энергетической инфраструктуры.