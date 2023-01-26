Правоохранители уже фиксируют последствия российских обстрелов. Об этом сообщил начальник Главного управления полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Обломки вражеских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов области,
– отметил Небитов.

Также он добавил, что в настоящее время полицейские проводят осмотр места происшествия.

Обратите внимание Россия массированно атакует Украину ракетами 26 января: все, что известно

В Киевской области обнаружили обломки вражеских ракет Полицейские фиксируют последствия ракетных обстрелов в Киевской области / Фото с телеграмма Андрея Небитова

Кратко о последствиях массированной ракетной атаки России

  • В ночь на 26 января оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Наши воины сбили все 24 "Шахида". Однако уже утром оккупанты начали массированную ракетную атаку.
  • Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что захватчики ударили по Голосеевскому району столицы. В результате попадания в нежилую застройку есть один погибший и двое раненых. Пострадавших госпитализировали.
  • В КМВА отметили, что по предварительной информации, в результате падения части ракеты погиб 55-летний мужчина.
  • Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что попали в 2 объекты энергетической инфраструктуры.