Правоохоронці вже фіксують наслідки російських обстрілів. Про це повідомив начальник Головного управління поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Уламки ворожих ракет були виявлені вже на території кількох районів області,

– зазначив Нєбитов.

Також він додав, що наразі поліцейські проводять огляд місця події.

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Поліцейські фіксують наслідки ракетного обстрілу на Київщині / Фото з телеграму Андрія Нєбитова

Коротко про наслідки масованої ракетної атаки Росії