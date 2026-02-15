Горит уже в третий раз: Силы обороны ударили по одному из крупнейших нефтяных терминалов России
В ночь на 15 февраля украинские беспилотники атаковали один из крупнейших нефтяных терминалов, который расположен в Краснодарском крае России. В результате попаданий загорелся резервуар и часть комплекса.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы и официально подтверждает Генштаб ВСУ.
Что известно об атаке дронов на Россию 15 февраля?
Инцидент произошел в ночь на 15 февраля на терминале "Таманьнефтегаз" в поселке Волна Краснодарского края. Этот район является ключевым узлом для перевалки нефти и нефтепродуктов.
Местные власти сообщают о повреждении резервуара, склада и части терминала. Серьезных повреждений в комплексе якобы нет.
В то же время в украинском Генштабе сообщают, что на объекте вспыхнул пожар.
Сейчас все обстоятельства и масштабы атаки выясняются.
Силы обороны поразили "Таманьнефтегаз": смотрите видео
К слову, мощность терминала "Таманьнефтегаз" составляет около 20 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. Он является важной частью экспорта российских энергоресурсов и логистики в Черноморском регионе.
Кроме этого, в Генштабе сообщили об успешном попадании в зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" противника в районе поселка Кача, что во временно оккупированном Крыму.
За минувшие сутки Силы обороны поразили ремонтное подразделение из состава одной из артиллерийских бригад российской армии в районе Свободного, что в Донецкой области. На ТОТ Запорожской области было зафиксировано попадание по району сосредоточения живой силы оккупантов.
Дроны уже не впервые бьют по этому региону: что известно?
22 января 2026 года Силы обороны поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз", который привлечен к обеспечению российских вооруженных сил. По данным Генерального штаба ВСУ, было зафиксировано попадание в цель – произошли взрывы и пожар.
22 декабря нефтетерминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае атаковали беспилотники. В результате нанесенных ударов были поражены элементы оборудования нефтеналивного терминала, причала сжиженных углеводородных газов и портовая инфраструктура, что повлекло масштабный пожар.