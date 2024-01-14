Об этом 24 Канала рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, заметив, что есть несколько вариантов, куда именно оккупанты хотели попасть.
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Какая цель обстрела Кривого Рога
Как отметил Маломуж, Кривой Рог – большой город, где есть много объектов промышленного комплекса. Возможно, оккупанты хотели попасть в одно из таких предприятий. Не стоит забывать, что россияне могли целиться и по жилым зданиям, как это не раз случалось.
Они могли бить также по объектам гражданской инфраструктуры. К примеру, это трансформаторные станции. Эти маленькие объекты с аппаратурой, техникой. Это также могут быть гражданские здания,
– сказал Маломуж.
Х-59 – мощная ракета, которая имеет боевую часть в несколько сотен килограммов. Они могут менять траекторию полета. Но при системной организации ПВО или средств радиоэлектронной борьбы ее вполне реально сбить. Как это и случилось 14 января.
Обстрелы Кривого Рога: коротко
- Вечером 14 января оккупанты запустили ракету Х-59 по Кривому Рогу. Воздушная тревога раздавалась в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. В 17:14 стало известно, что оккупанты запустили ракету. Но силы ПВО смогли ее уничтожить.
- 8 января захватчики нанесли самый массированный удар по Кривому Рогу с начала полномасштабного вторжения в Украину. Известно о по меньшей мере 9 ударах. В частности, оккупанты ударили по одному из торгово-развлекательных комплексов.
- Россияне попали также в ряд других объектов гражданской инфраструктуры. Были повреждены 20 частных домов, 3 школы, 300 окон в двух больницах, контактная сеть скоростного трамвая и т.д.