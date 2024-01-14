Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що є кілька варіантів, куди саме окупанти хотіли влучити.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про "Іскандери", якими Росія атакувала Україну

Яка мета обстрілу Кривого Рогу

Як наголосив Маломуж, Кривий Ріг – велике місто, де є багато об'єктів промислового комплексу. Можливо, окупанти хотіли влучити в одне з таких підприємств. Не варто забувати, що росіяни могли цілитися і по житлових будівлях, як це неодноразово траплялося.

Вони могли бити також по об'єктах цивільної інфраструктури. До прикладу, це трансформаторні станції. Ці невеликі об'єкти з апаратурою, технікою. Це також можуть бути цивільні будівлі,

– сказав Маломуж.

Х-59 – потужна ракета, яка має бойову частину у кілька сотень кілограмів. Вони можуть змінювати траєкторію польоту. Але при системній організації ППО або ж засобів радіоелектронної боротьби її цілком реально збити. Як це і сталося 14 січня.

Обстріли Кривого Рогу: коротко