Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що є кілька варіантів, куди саме окупанти хотіли влучити.
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Яка мета обстрілу Кривого Рогу
Як наголосив Маломуж, Кривий Ріг – велике місто, де є багато об'єктів промислового комплексу. Можливо, окупанти хотіли влучити в одне з таких підприємств. Не варто забувати, що росіяни могли цілитися і по житлових будівлях, як це неодноразово траплялося.
Вони могли бити також по об'єктах цивільної інфраструктури. До прикладу, це трансформаторні станції. Ці невеликі об'єкти з апаратурою, технікою. Це також можуть бути цивільні будівлі,
– сказав Маломуж.
Х-59 – потужна ракета, яка має бойову частину у кілька сотень кілограмів. Вони можуть змінювати траєкторію польоту. Але при системній організації ППО або ж засобів радіоелектронної боротьби її цілком реально збити. Як це і сталося 14 січня.
Обстріли Кривого Рогу: коротко
- Ввечері 14 січня окупанти запустили ракету Х-59 по Кривому Рогу. Повітряна тривога лунала в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. О 17:14 стало відомо, що окупанти запустили ракету. Але сили ППО змогли її знищити.
- 8 січня загарбники завдали наймасованішого удару по Кривому Рогу з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Відомо про щонайменше 9 ударів. Зокрема, окупанти вдарили по одному із торгово-розважальних комплексів.
- Росіяни поцілили також в низку інших об'єктів цивільної інфраструктури. Були пошкоджені 20 приватних будинків, 3 школи, 300 вікон у двох лікарнях, контактна мережа швидкісного трамвая тощо.