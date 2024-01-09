Взрывы в Кривом Роге были мощные и ощутимые. Волонтер из Кривого Рога Дмитрий Гайдар рассказал 24 Каналу, что в домах, больницах вылетели окна.

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Оккупанты попали в ТРЦ

Дмитрий Гайдар вспомнил, что когда начались взрывы в Кривом Роге, две женщины попросили его отвезти их в укрытие. В убежище женщины и дети плакали. Люди испытали сильный стресс и панику. В частности, захватчики ударили в один из торгово-развлекательных комплексов города.

Обычный торгово-развлекательный комплекс. На втором этаже находится детская игровая комната. Если бы ударили чуть позже, то было бы очень много горя,

– отметил он.

Полиция и коммунальные службы очень быстро отреагировали. Последствия прилетов до сих пор убирают. Также в Кривом Роге много порывов электросетей. Коммунальщики сейчас с этим борются. Очень много заваленных деревьев и пострадавших автомобилей.

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