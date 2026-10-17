Россия ударила баллистикой и "Калибрами" по нескольким городам: что известно о последствиях

Российские войска ночью 17 октября нанесли массированный комбинированный удар по городам Украины. Враг одновременно применил крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники.

Об угрозе предупреждали Воздушные силы. Информацию о последствиях обстрела предоставили ОВА в нескольких регионах. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Когда началась комбинированная атака России 17 октября?

Первые данные о взрывах в украинских городах начали поступать в 04:51 утра 17 октября. По информации Воздушных сил ВСУ, мониторинговых сообществ и местных администраций, оккупанты применили сложную тактику перегрузки Противовоздушной обороны.

Враг запустил крылатые ракеты морского базирования "Калибр" (в 04:34 был зафиксирован пролет этих ракет через временно оккупированную Херсонскую область), скоростные баллистические ракеты и несколько типов ударных дронов. Все они угрожали городам Украины практически одновременно.

Что известно о последствиях в Запорожье?

Наиболее ощутимыми последствиями атаки стали в Запорожье, где удар пришелся непосредственно по жилой застройке. По официальным данным Запорожской ОВА, в результате попадания повреждены дома местных жителей.

Предварительно известно о двух раненых гражданских лицах, которым медики оперативно оказали необходимую помощь. Угроза баллистического удара по городу была объявлена в 04:37, а уже через несколько минут раздались взрывы.

Последствия обстрела Запорожья / Фото ОВА

Что произошло в Кривом Роге?

Под массированным комбинированным ударом оказался и Кривой Рог. Воздушная тревога из-за угрозы беспилотников там началась еще в 04:06, а в 04:35 Воздушные силы предупредили о движении баллистических ракет. В 04:44 председатель Совета обороны города Александр Вилкул подтвердил факт атаки.

Город также подвергся атаке крылатыми ракетами, летевшими с востока и юга. По данным Днепропетровской ОВА, российская армия нанесла удары по промышленному предприятию в городе. В настоящее время уточняется информация о возможных пострадавших.

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Как была проведена атака на Киев?

Параллельно с ракетным террором в южных и центральных регионах столица Украины подверглась интенсивному налету вражеских беспилотников. Киевская городская военная администрация в 04:33 объявила красный уровень опасности.

В Киеве жители время от времени слышали взрывы, которые были следствием активной работы систем Противовоздушной обороны по вражеским целям. Также взрывы вечером слышали в Харькове – туда Россия направила "Бандероли".