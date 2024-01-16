По предварительным данным, оккупанты атаковали город ракетой Х-59. Ее обломки упали и привели к разрушениям.

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Впоследствии в ОВА рассказали детали.

Обломками повреждено с/х складское помещение и близлежащие домовладения в одной из общин Кропивницкого района. Все живы,

– говорится в сообщении.

Что известно об атаке на Кропивницкий

Около 14:10 на территории Кировоградской области объявили воздушную тревогу. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Защитники украинского неба сообщили, что зафиксировали активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении. А уже через некоторое время заявили о подлете ракеты (вероятно, Х-59) с Юга.

Около 16:00 в местной ОВА подчеркнули, что "очередная вражеская ракетная атака не обошла Кировоградщину". К счастью, защитники украинского неба эффективно отработали. В ОВА поблагодарили Воздушные силы за защиту.

Российским оккупантам придется ответить за каждый удар по украинским городам и селам. Ни одна атака не пройдет для врага безнаказанно.