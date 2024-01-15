Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал 24 Каналу о состоянии ракетного производства в России. По его словам, оккупанты изменили тактику.

Вашему вниманию Это сложный процесс, – Данилов объяснил, как происходит процесс получения F-16

"Они поменяли тактику и теперь накапливают определенное количество ракет, чтобы осуществлять ракетные обстрелы", – отметил Данилов.

В то же время, украинская противовоздушная оборона крепнет с каждым днем, в том числе при поддержке западных партнеров.

Мы обязательно будем защищать наше небо, сколько бы они там ракет себе не производили,

– подчеркнул Данилов.

Обратите внимание! Вечером 14 января украинские военные уничтожили российский самолет-разведчик А-50. Враг использовал его для корректировки ударов по Украине.

России помогают Иран и КНДР

Как известно, Северная Корея поставляет России баллистические ракеты, которыми страна-агрессор уже обстреливала Украину. Более того, весной ракеты может передать и Иран.

Это свидетельствует о том, что у России уже нет возможности делать достаточное количество ракет. Учитывая те вызовы, которые имеет Корея, я не думаю, что это будет постоянная поставка,

– констатировал Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что вряд ли речь идет о больших объемах, ведь производить ракеты – это очень сложная вещь, как технологически, так и по времени.

Кроме того, в мире растет напряжение, в результате чего количество желающих помогать России оружием может уменьшиться.

Мы на все эти вызовы будем обязательно давать ответ. Способности победить нашу страну у России нет, не было и не будет. Мы уже доказали это всему миру,

– подытожил Данилов.

Ракетные обстрелы России: последние новости