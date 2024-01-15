Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал 24 Каналу о состоянии ракетного производства в России. По его словам, оккупанты изменили тактику.
Вашему вниманию Это сложный процесс, – Данилов объяснил, как происходит процесс получения F-16
"Они поменяли тактику и теперь накапливают определенное количество ракет, чтобы осуществлять ракетные обстрелы", – отметил Данилов.
В то же время, украинская противовоздушная оборона крепнет с каждым днем, в том числе при поддержке западных партнеров.
Мы обязательно будем защищать наше небо, сколько бы они там ракет себе не производили,
– подчеркнул Данилов.
России помогают Иран и КНДР
Как известно, Северная Корея поставляет России баллистические ракеты, которыми страна-агрессор уже обстреливала Украину. Более того, весной ракеты может передать и Иран.
Это свидетельствует о том, что у России уже нет возможности делать достаточное количество ракет. Учитывая те вызовы, которые имеет Корея, я не думаю, что это будет постоянная поставка,
– констатировал Данилов.
Секретарь СНБО также добавил, что вряд ли речь идет о больших объемах, ведь производить ракеты – это очень сложная вещь, как технологически, так и по времени.
Кроме того, в мире растет напряжение, в результате чего количество желающих помогать России оружием может уменьшиться.
Мы на все эти вызовы будем обязательно давать ответ. Способности победить нашу страну у России нет, не было и не будет. Мы уже доказали это всему миру,
– подытожил Данилов.
Ракетные обстрелы России: последние новости
- Оккупанты сосредоточились на уничтожении украинской инфраструктуры, в том числе энергетической. Однако они не достигают поставленных целей из-за неточности своего оружия.
- В то же время россияне пытаются усовершенствовать свои атаки. В частности, они используют воздушные приманки и разные комбинации ударов.
- Одна из последних российских атак произошла 13 января. Враг применил "Кинжалы" и крылатые ракеты, половина из которых упали в поле или взорвались в воздухе.