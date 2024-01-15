Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів 24 Каналу про стан ракетного виробництва в Росії. За його словами, окупанти змінили тактику.
До вашої уваги Це складний процес, – Данілов пояснив, як відбувається процес отримання F-16
"Вони змінили тактику та тепер накопичують певну кількість ракет, щоб здійснювати ракетні обстріли", – зазначив Данілов.
Водночас українська протиповітряна оборона міцніє з кожним днем, зокрема за підтримки західних партнерів.
Ми обов'язково захищатимемо наше небо, скільки б вони там ракет собі не виготовляли,
– наголосив Данілов.
Росії допомагають Іран і КНДР
Як відомо, Північна Корея постачає Росії балістичні ракети, якими країна-агресорка вже обстрілювала Україну. Ба більше, навесні ракети може передати й Іран.
Це свідчить про те, що Росія вже не має спроможності робити достатньої кількості ракет. Враховуючи ті виклики, які має Корея, я не думаю, що це буде постійне постачання,
– констатував Данілов.
Секретар РНБО також додав, що навряд чи йдеться про великі обсяги, адже виготовляти ракети – це дуже складна річ, як технологічно, так і по часу.
Крім того, у світі зростає напруження, унаслідок чого кількість охочих допомагати Росії зброєю може зменшитись.
Ми на всі ці виклики обов'язково даватимемо відповідь. Спроможності перемогти нашу країну в Росії немає, не було і не буде. Ми вже довели це всьому світу,
– підсумував Данілов.
Ракетні обстріли Росії: останні новини
- Окупанти зосередились на знищенні української інфраструктури, зокрема енергетичної. Однак вони не досягають поставлених цілей через неточність своєї зброї.
- Водночас росіяни намагаються вдосконалити свої атаки. Зокрема, вони використовують повітряні приманки й різні комбінації ударів.
- Одна з останніх російських атак відбулась 13 січня. Ворог застосував "Кинджали" й крилаті ракети, половина з яких впали в полі або вибухнули в повітрі.