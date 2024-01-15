Попри це, ще кілька днів тому в Інституті вивчення війни відзначили, що українські захисники адаптувалися до ворожої тактики.

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Окупанти намагаються обійти українську ППО

Інститут вивчення війни зауважив, що останнім часом росіяни атакували Україну, використовуючи різні типи ракет, зокрема, гіперзвукові балістичні Х-47 "Кинджал". Вони також використали заяву російського блогера, який сказав, що Росія запустила невизначені повітряні приманки та безпілотники "Шахед" для обходу українських систем протиповітряної оборони, щоб російські сили могли завдати успішних ракетних ударів.

Експерти ISW спостерігають, що окупанти використовують різні комбінації ударів безпілотників і ракет, намагаючись пробити захист української ППО. Саме тому аналітики не виключають, що країна-терорист, ймовірно, намагається отримати балістичні ракети з-за кордону. І, на думку аналітиків, цей тип ракет може бути більш успішним для ворога.

Однак 14 січня речник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив, що санкції, ймовірно, погіршать якість російських ракет.

Це може ще більше перешкодити здатності Росії завдати успішної серії ударів по Україні,

– зазначили в ISW.

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