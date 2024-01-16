Вероятно, враг атаковал город ракетой Х-59. О последствиях взрыва информации не поступало.
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В Кропивницком взрывы
В Кропивницком примерно в 15:14 раздались взрывы. Об этом сообщили местные жители города. В регионе в настоящее время объявлена воздушная тревога.
Тревогу в Кировоградской области объявили примерно в 14.10. Воздушные Силы зафиксировали активность вражеской тактической авиации в восточном и юго-восточном направлениях. Впоследствии там предупредили о подлете ракеты.
Внимание! Ракета, вероятно, Х-59, с юга! В направлении Кировоградской области,
– написали Воздушные Силы.
По состоянию на 15:18 власти Кропивницкого не комментировали сообщения о взрывах в городе. Отбои сирен в области раздались в 15:26.
Российский террор городов
- В Днепропетровской области днем 15 января прогремели мощные взрывы. Воздушные силы также предупреждали о движении вражеской ракеты. Впоследствии в ОВА написали, что наши силы ПВО сбили российское железо в Днепровском районе.
- Взрывы в Днепропетровской области звучали и 14 января. Тогда в направлении Кривого Рога летела вражеская ракета, вероятно, Х-59, которую тоже удачно уничтожили наши защитники неба.
- В то же время 13 января враг прибег к комбинированной атаке всей территории Украины. Россияне подняли в небо множество разных типов авиации. Россияне ударили, в частности, и шестью ракетами "Кинжал".
- В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и 1 управляемая авиационная ракета Х-59. Важно, что еще более 20 средств воздушного нападения не достигли целей – они либо упали в поле, либо их подавило РЭБ.