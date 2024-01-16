Вероятно, враг атаковал город ракетой Х-59. О последствиях взрыва информации не поступало.

Смотрите также: "Элитный полк превратили в сборище зэков": россияне жалуются на судьбу своего войска

В Кропивницком взрывы

В Кропивницком примерно в 15:14 раздались взрывы. Об этом сообщили местные жители города. В регионе в настоящее время объявлена воздушная тревога.

Тревогу в Кировоградской области объявили примерно в 14.10. Воздушные Силы зафиксировали активность вражеской тактической авиации в восточном и юго-восточном направлениях. Впоследствии там предупредили о подлете ракеты.

Внимание! Ракета, вероятно, Х-59, с юга! В направлении Кировоградской области,

– написали Воздушные Силы.

По состоянию на 15:18 власти Кропивницкого не комментировали сообщения о взрывах в городе. Отбои сирен в области раздались в 15:26.

Российский террор городов