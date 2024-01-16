Ймовірно, ворог атакував місто ракетою Х-59. Про наслідки вибуху інформації не надходило.
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У Кропивницькому вибухи
У Кропивницькому приблизно о 15:14 пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві жителі міста. Зазначається, що в регіоні в цей час оголошена повітряна тривога.
Тривогу у Кіровоградській області оголосили приблизно о 14:10. Повітряні Сили зафіксували активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Згодом там попередили про підліт ракети.
Увага! Ракета, імовірно Х-59, з півдня! В напрямку Кіровоградської області,
– написали Повітряні Сили.
Станом на 15:18 влада Кропивницького не коментувала повідомлення про вибухи у місті. Відбої сирен у області пролунали об 15:26.
Російський терор міст
- У Дніпропетровській області вдень 15 січня пролунали потужні вибухи. Повітряні сили також попереджали про рух ворожої ракети. Згодом в ОВА написали, що наші сили ППО збили російське залізяччя у Дніпровському районі.
- Вибухи у Дніпропетровській області лунали й 14 січня. Тоді у напрямку Кривого Рога летіла ворожа ракета, ймовірно, Х-59, яку також вдало знищили наші захисники неба.
- Водночас 13 січня ворог вдався до комбінованої атаки всієї території України. Росіяни підняли у небо безліч різних типів авіації. Росіяни вдарили, зокрема, й шістьома ракетами "Кинджал".
- В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Важливо, що ще понад 20 засобів повітряного нападу не досягли цілей – вони або впали у полі, або їх подавила РЕБ.