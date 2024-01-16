За попередніми даними, окупанти атакували місто ракетою Х-59. Її уламки впали й спричинили руйнування.

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Згодом в ОВА розповіли деталі.

Уламками пошкоджено с/г складське приміщення і прилеглі домоволодіння в одній з громад Кропивницького району. Всі живі,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про атаку на Кропивницький

Близько 14:10 на території Кіровоградської області оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Захисники українського неба повідомили, що зафіксували активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. А вже через деякий час заявили про підліт ракети (ймовірно, Х-59) з Півдня.

Близько 16:00 у місцевій ОВА наголосили, що "чергова ворожа ракетна атака не оминула Кіровоградщину". На щастя, захисники українського неба ефективно відпрацювали. В ОВА подякували Повітряним силам за захист.

Російським окупантам доведеться відповісти за кожен удар по українських містах та селах. Жодна атака не минеться ворогові безкарно.