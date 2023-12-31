В Кропивницком районе местные жители слышали мощные взрывы после оглашения воздушной тревоги утром, 31 декабря. Пока известно о трех ударах.
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Повреждение линии электропередач
По словам Андрея Райковича, это сработали силы ПВО. На сегодня известно о повреждениях.
В Кропивницком районе – повреждение линии электропередач и хозяйственного здания,
– рассказал глава Кировоградской ОГА.
Предварительно пострадавших в результате взрывов нет.