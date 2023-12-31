У Кропивницькому районі місцеві жителі чули потужні вибухи після оголошення повітряної тривоги вранці, 31 грудня. Наразі відомо про три удари.

Дивіться також В Україні оголошували повторну тривогу: були пуски ракет

Пошкодження лінії електропередач

За словами Андрія Райковича, це спрацювали сили ППО. Станом на зараз відомо про ушкодження.

У Кропивницькому районі – пошкодження лінії електропередач та господарчої будівлі,

– розповів голова Кіровоградської ОДА.

Попередньо, постраждалих внаслідок вибухів немає.