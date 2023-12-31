У Кропивницькому районі місцеві жителі чули потужні вибухи після оголошення повітряної тривоги вранці, 31 грудня. Наразі відомо про три удари.
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Пошкодження лінії електропередач
За словами Андрія Райковича, це спрацювали сили ППО. Станом на зараз відомо про ушкодження.
У Кропивницькому районі – пошкодження лінії електропередач та господарчої будівлі,
– розповів голова Кіровоградської ОДА.
Попередньо, постраждалих внаслідок вибухів немає.