У неділю вранці, 31 грудня, про це стало відомо. Власне, після того, як по всій території нашої держави пролунала повітряна тривога та гучномовці закликали людей спускатися в укриття.

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Вибухи: Кривий Ріг та Кропивницькій

Близько 13:32 журналісти Суспільного написали про вибухи у Кропивницькому, що є обласним центром Кіровоградської області. Через дві хвилини вони проінформували, що було гучно повторно. А о 13:46 – втретє.

Про вибухи у Кривому Розі, що в Дніпропетровській області, також повідомили журналісти Суспільного близько 13:35

Наголосимо, що о 13:26 в Повітряних силах попереджали: "Уся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К Повітряно-космічних сил Росії з аеродрому "Моздок". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".

Згодом у ЗСУ написали про ракету, яка летить у бік Кіровоградщини північно-західним курсом (о 13:30).

Зафіксовано пуски (повторні – 24 Канал) ракет з повітря. Ракета летить на Кропивницький,

– констатували у Повітряних силах о 13:44.

Уже через дві хвилини у Кропивницькому втретє лунали пролунали вибухи, за словами кореспондентів Суспільного.