Крым содрогается от взрывов: россияне говорят о ATACMS
На оккупированном полуострове ярко цветет "хлопок". В Евпатории, Саках, Джанкое, Бахчисарае и Красноперекопске местные жители сообщают о ряде мощных взрывов.
Этой ночью у оккупантов в Крыму поспать не получится. Как отмечает телеграмм-канал "Крымский ветер", полуостров находится под атакой.
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Атака на Крым
Где-то около часа ночи жители Евпатории и Красноперекопска начали сообщать о десятках взрывов.
Впоследствии стало известно, что оккупанты перекрыли движение через Керченский мост. Громко было и в Джанкойском районе. Там слышали как минимум два взрыва. Взрывалось и в Бахчисарайском и Сакском районах.
5 – 6 взрывов прозвучали в районе Первомайска.
Куда могло попасть
Пользователи сети отмечают, что возле Евпатории был прилет по объекту оккупантов, и публикуют видеодоказательство.
Взрыв в Евпатории: смотрите видео
Местные говорят, что по объекту возле Евпатории прилетело сразу 4 ракеты.
Также люди рассказывают, что, предварительно, был нанесен удар по военному объекту возле села Наумовка Сакского района. Впрочем, эта информация нуждается в подтверждении.
Где расположена Наумовка: смотрите на карту
Отмечается, что в Михайловке того же Сакского района исчезло электроснабжение.
Пока Крым пылает, пророссийские каналы прославляют "отличную" работу своей "пе-ве-о", которая якобы отработала на все "плюс 5 баллов". Кроме того, оккупанты утверждают, что, мол, Крым находится под ударами ATACMS.
Оккупанты уже восхваляют свою ПВО / Скриншот