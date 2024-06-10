Крым содрогается от взрывов: россияне говорят о ATACMS

На оккупированном полуострове ярко цветет "хлопок". В Евпатории, Саках, Джанкое, Бахчисарае и Красноперекопске местные жители сообщают о ряде мощных взрывов.

Этой ночью у оккупантов в Крыму поспать не получится. Как отмечает телеграмм-канал "Крымский ветер", полуостров находится под атакой.

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Атака на Крым

Где-то около часа ночи жители Евпатории и Красноперекопска начали сообщать о десятках взрывов.

Впоследствии стало известно, что оккупанты перекрыли движение через Керченский мост. Громко было и в Джанкойском районе. Там слышали как минимум два взрыва. Взрывалось и в Бахчисарайском и Сакском районах.

5 – 6 взрывов прозвучали в районе Первомайска.

Куда могло попасть

Пользователи сети отмечают, что возле Евпатории был прилет по объекту оккупантов, и публикуют видеодоказательство.

Взрыв в Евпатории: смотрите видео

Местные говорят, что по объекту возле Евпатории прилетело сразу 4 ракеты.

Также люди рассказывают, что, предварительно, был нанесен удар по военному объекту возле села Наумовка Сакского района. Впрочем, эта информация нуждается в подтверждении.

Где расположена Наумовка: смотрите на карту

Отмечается, что в Михайловке того же Сакского района исчезло электроснабжение.

Пока Крым пылает, пророссийские каналы прославляют "отличную" работу своей "пе-ве-о", которая якобы отработала на все "плюс 5 баллов". Кроме того, оккупанты утверждают, что, мол, Крым находится под ударами ATACMS.

Оккупанты уже восхваляют свою ПВО / Скриншот