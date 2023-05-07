В оккупированном Крыму очень "тревожно": россиянам померещилась атака беспилотников

На временно оккупированном полуострове ночь 7 мая прошла очень громко. Взрывы звучали как в Севастополе, так и на мысе Фиолент, а еще в Евпатории, Саках, Новофедоровке.

Так называемые оккупационные власти уже пожаловались на якобы очередную "атаку беспилотников". О громкой ночи в Крыму и последствиях "хлопка" рассказывает 24 Канал.

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Оккупанты заявили о якобы более 10 БПЛА

Так называемый "губернатор" Севастополя уже закричал, что ночью силы ПВО и подразделения РЭБ отбили очередную атаку. Развожаеву снова померещились беспилотники. Он заявил, что якобы один из них "упал" в лесополосе, а обломки уже обнаружили сотрудники так называемых "МВД и МЧС".

Также захватчики якобы смогли сбить еще два дрона над морем. Развожаев жаловался, что в Крым и Севастополь в целом было направлено более 10 беспилотников.

Конечно же, оккупанты обвинили во всем украинцев и уже традиционно заявили, что "никакие объекты в городе не пострадали". Впрочем, почему-то "губернатор" не уточнил, что было с, по меньшей мере, семью другими беспилотниками.

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Сезон для понаехавших

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга в эфире национального телемарафона отметила, что, как и обещали украинские военные, в Крыму продолжается сезон. Однако, он совсем не курортный.

Направление очень мощно совпадает с направлением русского военного корабля для понаехавших. Для тех, кто местный – все спокойно,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Также отметила, что информация о взрывах на мысе Фиолент нуждается в тщательной проверке. "Но то, что происходило действительно в соцсетях, обмен так называемыми эмоциями и впечатлениями от того, что почувствовали на себе крымчане на тот момент, по всей вероятности может означать прорастание хлопка", – подытожила Гуменюк.

, взрывы в Крыму прогремели около 3 часов ночи 7 мая. Сначала их слышали в Севастополе. Позже в сети писали о мысе Фиолент, возле которого взрывы были такой мощности, что в окрестных зданиях трясло окна и стены. Кроме того, возле кладбища вспыхнул пожар. Также было громко в Евпатории, а около 4 утра эстафету уже приняли Саки.