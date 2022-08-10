За километр сносило крыши, представьте, что тогда на аэродроме – Арестович о последствиях взрывов в Крыму

На базе россиян в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Жители Сакского района имели возможность ощутить последствия "хлопка" на себе.

Каждый день наши мастерские герои наносят врагу очень мощные удары. российские оккупанты не успевают привыкнуть "хлопку", ведь каждый день его размеры и важность для поля боя растут.

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Арестович об успехах ВСУ

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что нашим воинам удается успешно разрушать логистические центры врага и его склады с боеприпасами. В течение каждых суток враг не досчитывается нескольких очень важных объектов.

Столько баз россиян уничтожили, что уже сложно перечислить. Уничтожили нефтебазу в Горловке, она сгорела полностью. Я уже перестал их считать, если честно,

– сказал Арестович.

Также он добавил, что два крайне важных удара врагу удалось нанести 9 августа. россияне остались без базы в Новоалексеевке, которая обеспечивала группировку врага на Юге, а также "хлопок" на аэродроме в Крыму, из которого российские оккупанты совершали вылеты на линию фронта.

Что касается лжи россиян о нескольких взрывах и по "уцелевшей технике", то ее опровергают сами последствия мощного "хлопка".

За километр сносило крыши, представьте, что тогда на аэродроме,

– подчеркнул Арестович.

Также он добавил, что наша авиация на Юге работала по позициям российских кафиров на протяжении всего дня, что ярко свидетельствует, что ни одного расхваленного россиянами ПВО там нет и в помине.

Арестович озвучил последствия взрывов на аэродроме врага в Крыму: видео