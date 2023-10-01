В Крым уже регулярно посещают то "неизвестные" беспилотники, то "неизвестные" ракеты. В этот раз причины такого явления пока неизвестны.

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Снова что-то произошло в Крыму

В северной части оккупированного полуострова в День защитников и защитниц Украины довольно громко. Местные жители Джанкой около 12:38 сообщили о мощном во взрыве недалеко от крымского города.

Так называемые "власти" полуострова сначала решили никак реагировать на ситуацию, несмотря на массовые сообщения о взрыве в местных пабликах. Спустя час оккупанты заявили о "работе ПВО".

Сергей Аксенов заявил о якобы сбитии ракеты над Джанкоем и отсутствии жертв и пострадавших. По словам гауляйтера, ее обломки упали на складские помещения и повредили их. Представитель оккупационной администрации также попытался успокоить местное население.

А минобороны страны-агрессорки сообщило о якобы сбитии не одной, а сразу двух ракет. Оккупанты в очередной раз безосновательно обвинили Украину в "теракте" и отчитались о будто бы уничтожении оперативно-тактических ракет "Гром-2". В ведомстве Сергея Шойгу добавили, что ракетные обломки рухнули на территории Джанкойского района.

Ситуация в Джанкое сейчас / фото с телеграм-каналов

В Крыму объявили воздушную тревогу уже после вероятного прилета по Джанкое.

Где расположен Джанкой: смотрите на карте

Крым – под прицелом