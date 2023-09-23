Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, обратив внимание на освобождение "вышек Бойко". Эта спецоперация открыла новые возможности для украинских военных.

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Что удалось получить на "вышках Бойко"

Как предположил Свитан, вероятнее всего, именно на "вышках Бойко" в оккупантов были размещены различные системы РЛС, которые помогали определять цели, приближающиеся к полуострову. Украинские военные смогли это захватить.

Тогда же удалось лучше изучить берег Крыма и нанести удары по двум комплексам С-400 и другим средствам радиоэлектронной разведки. В целом часть систем ПВО оккупантов в Крыму точно вышла из строя.

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Украинские военные начали работать именно по западу Крыма. Сейчас там мощно выбивают военные объекты оккупантов.

Ракетные комплексы и самолеты смогли ближе подходить к Крыму. Вероятно, где-то на 100 километров. Дальше это все пойдет к востоку Крыма. Будем уничтожать штабы, системы ПВО, системы слежения и двигаться в сторону Крымского моста,

– заметил Свитан.

Взрывы в Крыму: коротко