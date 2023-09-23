Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, звернувши увагу на звільнення "вишок Бойка". Ця спецоперація відкрила нові можливості для українських військових.

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Що вдалося отримати на "вишках Бойка"

Як припустив Світан, найімовірніше, саме на "вишках Бойка" в окупантів була розміщені різні системи РЛС, які допомагали визначати цілі, що наближаються до півострова. Українські військові змогли це захопити.

Тоді ж вдалося краще вивчити берег Криму та завдати удари по двох комплексах С-400 та по інших засобах радіоелектронної розвідки. Загалом частина систем ППО окупантів в Криму точно вийшла з ладу.

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Українські військові почали працювати саме по заходу Криму. Зараз там потужно вибивають військові об'єкти окупантів.

Ракетні комплекси та літаки змогли ближче підходити до Криму. Ймовірно, десь на 100 кілометрів. Далі це все піде на схід Криму. Будемо знищувати штаби, системи ППО, системи стеження та рухатися в бік Кримського моста,

– зауважив Світан.

Вибухи в Криму: коротко