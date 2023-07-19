Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что на полигоне в Крыму, где пышно расцвел "хлопок", находится большой склад военной техники и боеприпасов.
Обратите внимание В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов
Атака на Одесу – "хлопанье дверью" Путиным
Полковник запаса считает, что массированный обстрел Одесской области – это второй день "хлопанья дверью" Путиным. Ведь удары пришлись преимущественно на инфраструктуру Одессы, в частности порты, а это – конкретная завязка на зерновую сделку.
Военный эксперт отметил, что четыре бомбардировщика Ту-22М3 ранее были переброшеы на аэродром "Моздок". То есть это общая парадигма выхода Кремля из зерновой сделки, точнее выбрасывание из нее Путина.
Вот так (Путин – 24 Канал) "хлопает дверью",
– сказал Свитан.
Он напомнил, что оккупанты запускали по Одесской области дроны-камикадзе "Шахед", а также ракеты "Калибр", "Оникс", Х-22 и одну Х-59. При этом Х-22 – неточные ракеты, которые мы пока не можем сбивать имеющимися силами. Уничтожать эти ракеты, в частности, могут ЗРК Patriot и SAMP-T.
Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео
В Крыму и дальше будет гореть и взрываться
Свитан объяснил, что на Старокрымском военном полигоне оккупированного полуострова, где ночью 19 июля прогремели мощные взрывы, находится большой склад военной техники и боеприпасов. В общем, там был серьезный прилет.
Там еще будет гореть и взрываться, а дальше будет зачистка Крыма,
– заявил полковник запаса.
Что известно о Старокрымском военном полигоне / Скриншот Deep State
Он считает, что мы вернем Крым военным путем. Никто не собирается давать комфортные условия для выезда из Крыма незаконно туда заехавшим россиянам. Тем более военным – они должны быть уничтожены. А Черноморский флот России должен быть потоплен.
Какая сейчас ситуация на фронте: коротко
- Российские военные пытаются вернуть утраченные позиции, отбитые ВСУ во время контрнаступления. Как рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, Силы обороны выбили россиян с позиций возле Орехово-Васильевки на Бахмутском направлении.
- Наши воины перехватили инициативу у оккупантов на Купянском направлении. Кроме этого направления, противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Также украинские защитники продвигаются на Юге.
- Украинские военные также продолжают ликвидировать офицеров российских захватчиков. Так, ВСУ "задвохсотили" командира оккупантов Дениса Иванова с позывным "Ташкент". Он командовал 2 отдельной бригадой незаконного террористического формирования "ЛНР".