Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він наголосив, що на полігоні у Криму, де пишно розквітла "бавовна", є великий склад військової техніки та боєприпасів.

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Атака на Одещину – "грюкання дверима" Путіним

Полковник запасу вважає, що масований обстріл Одещини – це другий день "грюкання дверима" Путіним. Адже удари припали переважно на інфраструктуру Одеси, зокрема, на порти, а це – конкретна зав'язка на зернову угоду.

Військовий експерт зауважив, що чотири бомбардувальники Ту-22М3 раніше були перекинуті на аеродром "Моздок". Тобто це така собі загальна парадигма виходу Кремля із зернової угоди, точніше викидання із неї Путіна.

Ось так (Путін – 24 Канал) "грюкає дверима",

– сказав Світан.

Він нагадав, що окупанти запускали по Одещині дрони-камікадзе "Шахед" та ракети "Калібр", "Онікс", Х-22 й одну Х-59. Водночас Х-22 – неточні ракети, які ми поки що не можемо збивати наявними силами. Знищувати ці ракети, зокрема, можуть ЗРК Patriot і SAMP-T.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

У Криму й надалі горітиме та вибухатиме

Світан пояснив, що на Старокримському військовому полігоні окупованого півострова, де вночі 19 липня прогриміли потужні вибухи, є великий склад військової техніки та боєприпасів. Загалом там був серйозний приліт.

Там ще буде горіти і вибухати, а далі буде зачистка Криму,

– заявив полковник запасу.

Що відомо про Старокримський військовий полігон / Скриншот Deep State

Він вважає, що ми повернемо Крим військовим шляхом. Ніхто не збирається давати комфортних умов для виїзду з Криму росіянам, які незаконно туди заїхали. Тим паче військовим – вони мають бути знищені. А Чорноморський флот Росії повинен бути потоплений.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко