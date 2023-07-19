Зазначимо, що ця військова база розташована в Кіровському районі півострова. Про пожежу на ній стало відомо вранці 19 липня. Окупанти мали на складі на цьому полігоні немалий арсенал.

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Це засвідчує той факт, що детонація боєприпасів станом на 11:00 триває вже не одну годину, – інформує 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Від мін до гранат: що було на складі полігону в Криму

Як з'ясувала пише вороже видання ASTRA, на військовому складі, що горить у Кіровському районі Криму, зберігалися:

гранати;

мінометні міни;

стрілецьке озброєння;

артилерійські снаряди.

Детонація складу триває. Звуки вибухів чути у Кіровському районі Республіки Крим, де горить полігон,

– написала інша інформаційна помийка Кремля близько 10:30.

На Старокримському полігоні продовжують детонувати снаряди: дивіться відео з телеграм-каналів

Відомо, що під'їзди до місця пожежі у Кіровському районі перекрили оперативні служби. Найближчий населений пункт, де загарбники планують розгорнути штаб – село Кринички, неподалік селища Старий Крим.

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Чи причетна до цього Україна

Насамперед варто сказати, що будь-які проблеми в загарбників є наслідком широкомасштабної війни проти нашої держави. Водночас глава ГУР Кирило Буданов не став заперечувати, що саме до цього "інциденту" в Криму мають стосунок Збройні Сили та, зокрема, розвідка.

"Проведено успішну операцію в окупованому Криму. Ворог приховує масштаби завданих збитків і кількість втрат у живій силі", – написав головний розвідник нашої держави.

Очевидно, у своєму повідомленні Буданов натякав на так званого "голову" Криму від окупантів Сєргєя Аксьонова. Гауляйтер заявив, що нібито постраждалих через ці детонації немає, а також констатував, що "півострів ніякої додаткової допомоги не потребує".