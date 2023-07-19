Відповідну інформацію Кирило Буданов повідомив вранці 19 липня після тривожної ночі для окупантів у Криму. Вибухи в Криму лунали біля Козачої бухти в Севастополі та в селі Кринички Кіровського району, де розташований Старокримський полігон.

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Що трапилось у Криму в ніч проти 19 липня

Проведено успішну операцію в окупованому Криму. Ворог приховує масштаби завданих збитків і кількість втрат у живій силі,

– заявив Кирило Буданов.

Він подякував українським патріотам у Криму за додаткові докладні відомості та відео спільної роботи Головного управління розвідки та Збройних Сил України.

Очільник нашої розвідки також звернувся до тих громадян, які через обставини залишились на окупованих територіях або яких переселили в Росію примусово. Кирило Буданов пояснив, що у нього працює бот зворотного зв'язку @guruabot.

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