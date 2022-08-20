Имеют списки неблагонадежных, – Полозов рассказал о давлении на крымских татар из-за "хлопка"

Оккупанты кошмарят крымских татар в Крыму после регулярных "хлопков" на полуострове. ФСБ пытается любой ценой скрыть собственные провалы.

Об этом 24 каналу рассказал российский адвокат и правозащитник Николай Полозов. По его словам, после взрывов в Крыму ФСБ не смогли придумать ничего лучше, чем начать снова кошмарить крымскотатарский народ. К тому же они используют старые видео, чтобы подставить людей.

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Все началось со взрывов в Новофедоровке

После "хлопка" на аэродроме "Саки" ФСБ на следующий же день задержала 6 крымских татар, которых традиционно обвинили в терроризме. Гауляйтер Крыма аксенов сразу заявил, что разоблачили "террористическую группу", которой якобы руководила украинская разведка. Такого они вообще никогда не заявляли.

Взрывы в Джанкое заставили силовиков провести заседание в Крыму. Как отмечает Полозов, им нужно было хоть как-то скрыть свои провалы. Они просто объявили, что поймали террориста, которого не назвали. В качестве доказательств ФСБ обнародовало видео, которому вообще несколько лет. На нем был украинский политзаключенный Олег Приходько.

Полозов отмечает, что сейчас растет внешнее давление на украинцев и крымских татар на полуострове. ФСБ пытается продемонстрировать, что они хотя бы чем-то "полезны".

В условиях, когда в Крыму нагнетается паника среди оккупантов, они пытаются "сохранить лицо" и усиливают репрессии в отношении граждан Украины в Крыму, но прежде всего крымских татар. У них давно составлены списки неблагонадежных, и они по этим спискам идут,

– отметил Полозов.

Полозов о давлении на крымских татар: смотрите видео

Напомним, 20 августа в Крыму вновь произошла "массовая поставка хлопка". В 8:20 произошел взрыв вблизи штаба черноморского флота в Севастополе. На месте прилета был виден столб дыма. Впоследствии взрывы произошли в селе Молочное Сакского района Бахчисарая. Это очень напугало местных жителей.