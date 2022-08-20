Про це 24 каналу розповів російський адвокат та правозахисник Микола Полозов. За його словами, після вибухів в Криму ФСБ не змогли придумати нічого кращого, як почати знову кошмарити кримськотатарський народ. До того ж вони використовують старі відео, щоб підставити людей.

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Все почалося з вибухів у Новофедорівці

Після "бавовни" на аеродромі "Саки" ФСБ наступного ж дня затримала 6 кримських татар, яких традиційно звинуватили в тероризмі. Гауляйтер Криму аксьонов одразу заявив, що викрили "терористичну групу", якою нібито керувала українська розвідка. Такого вони взагалі ніколи не заявляли.

Вибухи у Джанкої змусили силовиків провести засідання в Криму. Як зазначає Полозов, їм потрібно було хоча б якось приховати власні провали. Вони просто оголосили, що піймали терориста, ім'я якого не назвали. У ролі доказів фсб оприлюднило відео, якому взагалі кілька років. На ньому був український політв'язень Олег Приходько.

Полозов наголошує, що зараз зростає зовнішній тиск на українців та кримських татар на півострові. фсб намагається продемонструвати, що вони хоча б чимось "корисні".

В умовах, коли в Криму нагнітається паніка серед окупантів, вони намагаються "зберегти обличчя" і посилюють репресії щодо громадян України в Криму, але насамперед кримських татар. У них давно складені списки неблагонадійних, і вони за цими списками йдуть, – зазначив Полозов.

Полозов про тиск на кримських татар: дивіться відео

Нагадаємо, 20 серпня в Криму знов сталася "масова поставка бавовни". О 8:20 стався вибух поблизу штабу чорноморського флоту в Севастополі. На місці прильоту було видно стовп диму. Згодом вибухи сталися у селі Молочне Сакського району, що в Бахчисараї. Це неабияк налякало місцевих мешканців.