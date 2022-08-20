Але й складову роботи на рівні громадської думки. Дуже важливо, щоби там прийшло розуміння, що це не "спецоперація", а війна.

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Страх за дітей

А разом із цим розумінням – і почуття страху. За життя своїх дітей. А так для них війна десь далеко, по телевізору. А коли страх торкнеться їх особисто, тоді, можливо, і ставлення до того, що відбувається, зміниться.

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Навіть звичайні труднощі з залізничними переміщеннями як невелика частина можливих негативних наслідків війни вже може почати їх виводити з "військово-пропагандистського анабіозу".

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