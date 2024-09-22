Готовим Крым к деоккупации, – Братчук рассказал, почему на полуострове снова взрывы

Взрывы во временно оккупированном Крыму – это работа демократии. Украина продолжает работу над демилитаризацией полуострова.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, прокомментировав взрывы в Крыму. Там действительно было громко в Джанкойском районе.

К теме Недопустимо, – председатель Меджлиса эмоционально объяснил, почему референдумы в Крыму невозможны

Что известно о новых взрывах в Крыму

Как отметил Братчук, сейчас стоит дождаться официальной информации. Но уже известно, что в районе Джанкоя работала вражеская система ПВО и перекрывали Крымский мост.

Россияне снова тревожно говорят о провокации; что Украина к чему-то их готовит. Я могу ответить на этот вопрос. Мы готовим их к полной деоккупации нашего Крыма. Сейчас идет процесс демилитаризации,

– сказал Братчук.

Россияне должны вообще убраться с полуострова. А гражданским лучше не находиться возле военных объектов оккупантов. Это может быть опасно.

Единственная цель, которая может побудить крымчан находиться у вражеских объектов – это для того, чтобы сообщить нам, что там происходит; какие виды вооружения там есть и так далее,

– отметил Братчук.

Обратите внимание! 22 сентября в 15:20 в Крыму объявили воздушную тревогу. Оккупанты перекрыли Крымский мост. Местные телеграмм-каналы сообщали о взрывах возле села Азовское, где было видно дым, и возле села Победное, где расположен военный аэродром.