Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, чуть ли не каждый день взрываются переполненные россиянами склады, которые практически невозможно потушить.

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Россия не ожидала "хлопка" в Крыму

Свитан отметил, что после того, как мы начали использовать ракеты М31 к HIMARS, а затем и Storm Shadow и SCALP, российские оккупанты оттащили большинство своих складов в Крым, надеясь, что там их не достанет "хлопок".

Он напомнил, что недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Крым обязательно будет освобожден, даже если Запад будет противиться этому.

На прошлой неделе он озвучил то, что без вариантов – Крым будут освобождать только военным путем,

– заметил полковник запаса.

По его словам, в последнее время на военных объектах в Крыму участился "хлопок". Приблизительно понятно, что его вызывают беспилотники, хотя это могут быть и ракеты. В частности, в любую точку Крыма могут доходить ракеты HARM и Harpoon.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

В Крыму и дальше будут гореть склады

Полковник запаса отметил, что чуть ли не ежедневно уничтожаются переполненные россиянами склады, которые практически невозможно потушить, пока они не прогорят. Ведь оккупанты не соблюдают правила безопасности по размещению боеприпасов на складах.

Поэтому, объяснил он, любой беспилотник, который смог поджечь до детонации какой-то из складов, в конечном итоге приводит к уничтожению всего, что там было.

Я думаю, до нашей победы, до освобождения Крыма каждый день будут уничтожаться склады, российское военное имущество,

– сказал Свитан.

То же, добавил военный эксперт, касается военных объектов и логистических цепочек, по которым везется все это имущество. Подобное, в частности, произошло на аэродроме под Октябрьским. При этом основная цель там – самолеты, топливный терминал или склады с вооружением.

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