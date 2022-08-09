Для атаки на авиабазу в Крыму могли использовать оружие украинского производства, – NYT

Во временно оккупированном Крыму горит база российских оккупантов. Есть вероятность того, что россияне пострадали от украинского оружия.

На базе российских оккупантов вблизи города Саки во временно оккупированном Крыму раздаются безумные взрывы. Местные паникуют, а россияне лихорадочно выдают одну ложь за другой, надеясь приуменьшить масштабы серьезности взрывов.

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Безумно точный удар мог быть осуществлен из украинского оружия

В сети сразу начали звучать предположения, что партнеры предоставили ВСУ ракеты для выстрелов большой дальности. Впрочем, есть еще одна версия относительно оружия, благодаря которойму в Крыму произошел "хлопок".

Издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника, эффективная атака по базе россиян возле города Саки – заслуга воинов ВСУ. Им удалось ударить по базе россиян, с которой они часто наносили удары на Юге.

Он также добавил, что такой прицельный удар удалось нанести, применяя исключительно украинское оружие. О его типе и характеристиках он рассказывать не стал.

Эксперты гадают, какое оружие применили ВСУ, ведь осуществить такой дальний выстрел можно далеко не из всех комплексов. Некоторые предполагают, что могла действовать украинская авиация, но тогда возникает вопрос, как их могла пропустить противовоздушная оборона оккупантов. Также они уверены, что удар по Крыму является яркой иллюстрацией успехов ВСУ.

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